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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: в лікарні помер рятувальник

Кількість жертв пожежі на Троїцькій в Одесі зросла до восьми.

Пожежа в Одесі

У лікарні помер 42-річний рятувальник, який гасив пожежу в одеському коледжі.

Він став восьмою жертвою пожежі в Одесі, доля ще восьми людей залишається невідомою, пошукова операція на місці події продовжується.

Перед цим під завалами знайдено тіла ще двох загиблих.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали вже 7 загиблих, пошуки 8 продовжуються.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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