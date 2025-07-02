Україна зможе швидко запустити випуск мін після виходу з Оттавської конвенції – нардеп

Україна зможе швидко налагодити виробництво протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції.

Про це заявив на брифінгу в Media Center Ukraine нардеп, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Вихід України з Оттавської конвенції

Народний депутат пояснив, що за процедурою, країна, яка має бажання вийти з Оттавської конвенції має повідомити про це генерального секретаря ООН заздалегідь – за пів року.

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Після спливу шестимісячного строку зобов’язання, накладені цією конвенцією, для країни припиняються.

Федір Веніславський наголосив, що протипіхотні міни – це невід’ємна частина будь-яких загороджувальних споруд, які обмежують просування ворога.

Виробництво протипіхотних мін в Україні

Для початку виробництва мін Україні не потрібно вносити зміни до законодавства, достатньо, щоб Верховна Рада проголосувала за денонсацію Оттавської конвенції.

Народний депутат Федір Веніславський вважає, що в Україні державні та приватні виробники дуже швидко зможуть налагодити випуск протипіхотних мін. Сьогодні вже активно триває підготовка до початку виробництва.

– Я думаю, що ми дуже швидко зможемо налагодити і поставити на озброєння ці засоби стримування піхоти ворога, – підкреслив Федір Веніславський.

Україна зможе купувати міни

Народний депутат також повідомив, що після денонсації Оттавської конвенції Україна зможе отримувати чи купувати протипіхотні міни у тих країн, які не підписали Оттавську конвенцію чи вийшли з неї.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції.

27 червня Литва повідомила ООН про свій вихід з Оттавської конвенції – договору про заборону протипіхотних мін.

Фото: Поліція Київської області

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