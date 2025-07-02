Україна зможе швидко запустити випуск мін після виходу з Оттавської конвенції – нардеп
Україна зможе швидко налагодити виробництво протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції.
Про це заявив на брифінгу в Media Center Ukraine нардеп, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Вихід України з Оттавської конвенції
Народний депутат пояснив, що за процедурою, країна, яка має бажання вийти з Оттавської конвенції має повідомити про це генерального секретаря ООН заздалегідь – за пів року.
Після спливу шестимісячного строку зобов’язання, накладені цією конвенцією, для країни припиняються.
Федір Веніславський наголосив, що протипіхотні міни – це невід’ємна частина будь-яких загороджувальних споруд, які обмежують просування ворога.
Виробництво протипіхотних мін в Україні
Для початку виробництва мін Україні не потрібно вносити зміни до законодавства, достатньо, щоб Верховна Рада проголосувала за денонсацію Оттавської конвенції.
Народний депутат Федір Веніславський вважає, що в Україні державні та приватні виробники дуже швидко зможуть налагодити випуск протипіхотних мін. Сьогодні вже активно триває підготовка до початку виробництва.
– Я думаю, що ми дуже швидко зможемо налагодити і поставити на озброєння ці засоби стримування піхоти ворога, – підкреслив Федір Веніславський.
Україна зможе купувати міни
Народний депутат також повідомив, що після денонсації Оттавської конвенції Україна зможе отримувати чи купувати протипіхотні міни у тих країн, які не підписали Оттавську конвенцію чи вийшли з неї.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції.
27 червня Литва повідомила ООН про свій вихід з Оттавської конвенції – договору про заборону протипіхотних мін.
Фото: Поліція Київської області