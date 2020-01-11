На Буковині співробітники Служби безпеки України затримали слідчого поліції, який налагодив збут наркотиків і психотропних речовин.

– Він реалізовував амфетамін і канабіс серед жителів регіону. До протиправної діяльності зловмисник залучив також інших правоохоронців, – розповіли у прес-службі СБУ.

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Затримано слідчого на околиці Чернівців під час збуту чергової дози амфетаміну місцевому жителю.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України.















На Буковині слідчий поліції організував збут наркотиків / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писалши, що у Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.