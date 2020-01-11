PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Буковині слідчий поліції організував збут наркотиків

На Буковині співробітники Служби безпеки України затримали слідчого поліції, який налагодив збут наркотиків і психотропних речовин.

– Він реалізовував амфетамін і канабіс серед жителів регіону. До протиправної діяльності зловмисник залучив також інших правоохоронців, – розповіли у прес-службі СБУ.

ЧитайтеУ Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам

Затримано слідчого на околиці Чернівців під час збуту чергової дози амфетаміну місцевому жителю.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України.

На Буковині слідчий поліції організував збут наркотиків / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писалши, що у  Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка