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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині у шахті бетонного відстійника знайшли мертве немовля

У селі Оболонь Полтавської області тіло немовляти виявили у шахті бетонного відстійника.

Шахта розташована поблизу Глобинського свинокомплексу.

Читайте: У Рівному немовля померло від кашлюку

Для проведення максимального комплексу оперативно-слідчих дій відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на сміттєвому полігоні Правобережний у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Dreamstime

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