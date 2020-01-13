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Факти / Надзвичайні події

Людей із Ocean Plaza виносили на руках: швидкі відвозять потерпілих з опіками

Унаслідок підтоплення ТРЦ Ocean Plaza є постраждалі.На відео, яке зняли очевидці, видно, що до будівлі торговельного центру прибули декілька швидких.

На кадрах зняли, як медики забирають чоловіка з обпеченими ногами. Рятувальники ДСНС особисто винесли на руках з приміщення шість осіб.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Як повідомлялося, ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом попередньо через прорив тепломережі.

Фото: Артіль

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