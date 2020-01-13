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Факти / Надзвичайні події

Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах (КАРТА)

Біля ТРЦ Ocean Plaza, який затопило окропом, спостерігаються затори.

На карті Google видно, що транспорт у межах кварталу біля ТРЦ практично стоїть – рівень заторів найвищий.

Читайте: Прорив теплотраси: біля Ocean Plaza автобус провалився під асфальт

Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах

Нагадаємо, ввечері 13 січня Ocean Plaza затопило кропом, є постраждалі, їх забирають швидкі. На прилеглих вулицях стоїть стовп пари, який видно здалеку. Також стався провал асфальтового покриття, внасліок чого автобус отримав механічні пошкодження.

Обмежено рух на вулиці Антоновича – від ул. Загородня до пл.Либідської.

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