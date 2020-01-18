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Факти / Надзвичайні події

У Мексиці знайшли вантажівку з 10 трупами музикантів

На південному заході Мексики була виявлена вантажівка з 10 обгорілими трупами. Жертвами виявилися представники корінного населення, які входили до складу місцевого музичного гурту Sensation.

Поліція почала розслідування обставин події.

Читайте: Смерть 39 мігрантів у вантажівці: у Великій Британії затримали двох підозрюваних

Попередньо, музиканти потрапили в засідку, повертаючись після виступу.

Інформації про можливі мотиви вбивць поки немає.

В Мексике нашли грузовик с 10 трупами музыкантов

Нагадаємо, 23 жовтня в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії у вантажівці знайшли тіла 39 людей. Серед загиблих одна дитина. Загиблі є нелегальними мігрантами, а померли вони від задухи.

Джерело: Televisa

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