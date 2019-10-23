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В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами

В Англії знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 трупів.

В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами

В індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії у вантажівці знайшли тіла 39 людей. Серед загиблих одна дитина. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

Поліція вже арештувала 25-річного водія вантажівки з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві.

У поліції зазначили, що вантажівка приїхала до Англії з Болгарії у суботу.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що “приголомшений цією трагічною подією”.

– Я отримую регулярні оновлення інформації, міністерства внутрішніх справ працює з поліцією Ессекса для встановлення, що ж точно сталось, – додав Джонсон.

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У ЗМІ повідомляють, що загиблі є нелегальними мігрантами, а померли вони від задухи.

У 2018 році влада Великої Британії попереджала, що контрабандисти часто використовують слабкі місця кордону з Ірландією для транспортування мігрантів в Європу. Невідомо, чи відбулося це в даному випадку.

Нагадаємо, що в Європі вже відбувалися подібні випадки. У 2015 році поліція Австрії недалеко від кордону з Угорщиною знайшла 50 мертвих тіл у вантажівці на шосе. Вони загинули від задухи.

Судячи з місця, де була знайдена вантажівка, поліція припустила, що мігранти прямували з Угорщини, а до цього – з Македонії, куди вони потрапили через Грецію з Сирії.

Джерело: Daily Mail

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