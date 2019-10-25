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Смерть 39 мігрантів у вантажівці: у Великій Британії затримали двох підозрюваних

У Великій Британії заарештували двох осіб в рамках розслідування справи про знайдену вантажівку з 39 трупами.

грузовик с 39 трупами

У справі про вантажівку з трупами співробітники поліції заарештували 38-річного чоловіка і 38-річну жінку з міста Уоррінгтон в графстві Чешир.

Як вони пов’язані з вантажівкою поки не повідомляється.

Раніше за підозрою у вбивстві був заарештований 25-річний водій Мо Робінсон.

Нагадаємо, 23 жовтня в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії у вантажівці знайшли тіла 39 людей. Серед загиблих одна дитина. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

У ЗМІ повідомляють, що загиблі є нелегальними мігрантами, а померли вони від задухи.

Джерело: Sky News

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