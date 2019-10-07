Легалізація проституції в Україні можлива, але за умови ухвалення цивілізованого законодавчого вирішення.

Глава Нацполіції Ігор Клименко вважає, що легалізація проституції в Україні можлива, оскільки цієї проблеми все одно не можна позбутися.

– Якщо на державному рівні буде ухвалено цивілізоване законодавче рішення з легалізації проституції, напевно, так, – сказав Клименко.

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Він також висловив свою думку щодо легалізації грального бізнесу

Глава Нацполіції розповів, що гральний бізнес в Україні має чітко контролюватися державою.

До слова, за повну легалізацію грального бізнесу виступають лише 11% українців.