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Факти / Україна

Глава Нацполіції вважає реальною легалізацію проституції в Україні

Легалізація проституції в Україні можлива, але за умови ухвалення цивілізованого законодавчого вирішення.

Проституція

Глава Нацполіції Ігор Клименко вважає, що легалізація проституції в Україні можлива, оскільки цієї проблеми все одно не можна позбутися.

– Якщо на державному рівні буде ухвалено цивілізоване законодавче рішення з легалізації проституції, напевно, так, – сказав Клименко.

Читайте: Клименко назвав умову для легалізації зброї в Україні

Він також висловив свою думку щодо легалізації грального бізнесу

Глава Нацполіції розповів, що гральний бізнес в Україні має чітко контролюватися державою.

До слова, за повну легалізацію грального бізнесу виступають лише 11% українців.

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