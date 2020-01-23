Затяг у гараж та катував до ранку: у Києві судять чоловіка за вбивство колишньої

Киянин знайшов мертву жінку у своєму гаражі. Загиблою виявилась 34-річна Катерина – колишня кохана його сина.

Її тіло більше нагадувало криваве місиво – обличчя спотворене до невпізнанності, шматки шкіри, вирвані разом із плоттю.

На місці події знайшли скотч та простирадло у крові.

Мати загиблої розповідає, що так з доньки познущався колишній коханий Андрій.

– Катерина давно пішла від нього, але навіжений чоловік постійно її знаходив і намагався повернути кулаками. А коли зрозумів, що нічого не вийде – затягнув непокірну у гараж і катував до самого ранку.

Жінка підозрює, що зятеві могли допомагати його батьки. На допитах Андрій розповідав, що дав колишній лише кілька ляпасів. А потім зачинив у гаражі.

За висновком судмедексперта, померла жінка від переоохолодження. Підозрюваний свою провину не визнає.

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Адвокат постраджалих Ігор Ляшенко стверджує, що дії підозрюваного кваліфікували неправильно.

– Там тілесних ушкоджень близько 40-ка, які локалізовані у районі голови та тулубу. Викликає подив, що його дії кваліфікуються як середньої тяжкості тілесні ушкодження та ненадання допомоги. Насправді вони мали б інкримінувати вбивство з особливою жорстокістю, – зазначає адвокат.

Мати загиблої стверджує, що раніше вони вже писали заяву до поліції.

– Я її відвозила з Києва, ми писали заяви та дзвонили у поліцію, відкривалися кримінальні справи та закривалися з вигаданих причин. Офіційно ми зробили всі дії, для того, аби запобігти цьому горю. Де поліція? Катя їх попереджала, просила прийняти заходи. І це написано на папері.

Через два роки після загибелі Катерини обвинувачуваний постає перед судом. Вбивцею себе не вважає, а звинувачення називає смішними. Наразі суд знову відклали.

Раніше у Києві чоловік накинувся з ножем на дівчину, бив її з усієї сили кулаками, а потім дістав ніж і почав шматувати.