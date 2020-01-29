Убил женщину и расчленил ребенка: винницкий каннибал четвертый год без приговора

В Хмельницком четвертый год продолжаются судебные заседания по убийству винничанки Екатерины Обуховской и ее 10-летней дочери Анны.

На скамье подсудимых – 40-летний сожитель убитой женщины Сергей и его 22-летняя любовница.

Четыре года назад тело Екатерины нашли под Киевом с простреленной головой, а остатки и одежду ее дочери – на Хмельнитчине.

Убийца втирался в доверие к семье Екатерины, а когда женщина начала с ним жить, то стала выглядеть депрессивно.

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Родные жертв уверены, что подозреваемые исповедуют сатанизм, а Сергей после убийства ребенка съел ее печень.

– Была информация от правоохранительных органов, он после расчленения съел печень ребенка. Есть видео, в котором он рассказывал для чего он это сделал, – рассказала тетя убитого ребенка Елена.

Подозреваемые в содеянном не признаются, однако прокурор уверяет, что у него достаточно доказательств, чтобы отправить Сергея на пожизненное заключение, а его любовницу надолго за решетку.

Напомним, в Умани мужчине из-за 600 грн перерезали горло и подожгли дом, чтобы скрыть преступление.