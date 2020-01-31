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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині рецидивіст пограбував та зґвалтував 84-річну пенсіонерку

У Житомирській області близько восьмої вечора чоловік увірвався до будинку 84-річної пенсіонерки, проте двері виявилися зачиненими. Потім злочинець розбив вікно та потрапив у помешкання.

Незнайомець напав на жінку та став вимагати гроші. Чоловік вдарив жінку по голові, а потім зґвалтував неприроднім шляхом.

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Прихопивши гроші та продукти, чоловік втік до сусідньої області. Проте згодом його таки затримали правоохоронці. Чоловік виявився затятим рецидивістом. За свої 54 роки життя 18 з них він провів за ґратами.

У поліції розповіли, що під час допиту чоловік зізнався у злочині.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.

Джерело: Надзвичайні новини

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