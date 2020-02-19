На трасі Київ-Одеса автобус зіткнувся з фурою – 17 постраждалих

У Кривоозерському районі Миколаївської області на 296 км траси М-05 Київ-Одеса о 1.35 сталася ДТП за участю автобуса та вантажівки.
У рейсовому автобусі Temsa Diamond, що прямував за маршрутом Одеса-Київ, на момент зіткнення з вантажівкою Volvo перебувало 39 пасажирів та два водія.
Внаслідок ДТП постраждали водій та 16 пасажирів, яких з різними травмами і забоями госпіталізували до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (дві особи).
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Рятувальникам довелося застосувати спецобладнання, аби деблокувати постраждалого водія автобусу.
Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації.
Станом на ранок вісім громадян після надання медичної допомоги залишили лікарні. Другий водій автобусу та водій фури не постраждали.
Нещодавно у ДТП на трасі під Псковом загинули вісім українців.