Смертельна ДТП на Житомирщині: мікроавтобус злетів з дороги і перекинувся

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

– Крім нього у салоні перебувало ще п’ять пасажирів. Рука однієї з пасажирок опинилася затиснутою автомобілем до землі. Ще одна із пасажирок загинула на місце пригоди, її придавило перекинутим транспортним засобом, – розповіли у ДСНС.

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Бійці ДСНС за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили пошкоджений транспортний засіб на колеса, деблокували з-під нього загиблу та травмовану пасажирок.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.