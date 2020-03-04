На очах у падчерки та її доньки: у Києві чоловік викинувся з вікна 7 поверху

У Києві за адресою вулиця Мілютенка, 38 чоловік випав з вікна. У результаті він отримав травми несумісні з життям.

Все сталося 3 березня близько 20.40.

Поліцейські з’ясували, що чоловік проживав в квартирі на сьомому поверсі. У момент того, що сталося, вдома була його падчерка та семирічна дівчинка.

Між родичами виник конфлікт. Чоловік неодноразово погрожував, що покінчить життя самогубством, але цього разу він відкрив вікно і вистрибнув. До моменту прибуття медиків він уже був мертвий.

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Раніше поліцейські неодноразово приїжджали в цю квартиру, оскільки там постійно були конфлікти через розпивання алкоголю.

Загиблому було 53 роки. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Раніше у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі. Одна з них померла, а іншу госпіталізували з тяжкими травмами.