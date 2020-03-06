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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік розбив дівчині ніс через зауваження в маршрутці

У маршрутці в Києві чоловік вдарив жінку в обличчя і розбив їй ніс.

Інцидент стався в маршрутці №706 на станції метро Лісова.

Дівчина попросила чоловіка не грубіянити. У відповідь на це він вдарив її в обличчя і розбив ніс.

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У Києві чоловік розбив дівчині ніс через зауваження в маршрутці

На місце викликали швидку. Чоловіка намагалися затримати до приїзду поліції.

– Нічого так подарунок до 8 березня, звичайно, – йдеться в повідомленні.

Раніше у Києві хазяйка бійцівського пса нацькувала тварину на жінку, яка зробила зауваження через відсутність намордника у собаки. Жінка покликала на підмогу чоловіка, аби разом відбитися від тварини.

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