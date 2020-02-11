У Києві побили ветерана АТО через зауваження щодо порушення ПДР

Колишнього гравця молодіжної хокейної збірної і ветерана АТО Миколу Ворошнова побили за зауваження про порушення правил дорожнього руху.

Про це Ворошнов заявив на своїй сторінці в Facebook.

– Я їхав головною, а водій вискочив зправа з-під знаку. Почав сигналити йому, показуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Авто, що мене підрізало, загальмувало, і з нього вискочили двоє. Водій – представницької зовнішності, з депутатським значком на вилозі піджака, а з пасажирського місця – охоронець в плащі з “вухом”, який відразу позначив наявність вогнепальної зброї, – розповів Ворошнов.

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Під час словесної перепалки поруч зупинилася ще одна машина, в якій знаходилися двоє чоловіків.

– І тут як початок мені прилітати з різних сторін. Точно так само, прям в ціль. Добре, що встояв на ногах, бо ці могли б почати піднімати з носка… здається, на мій превеликий сором, я навіть не відповів, але це не точно… Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав, – написав ветеран АТО.

Він також висловив подяку дівчині-водієві, яка дала чистої води, і попросив очевидців події зв’язатися з ним.

Раніше на Київщині патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху та знайшли всередині салону труп ветерана АТО.