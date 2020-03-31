PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У ДТП загинув засновник банку Аваль Федір Шпиг

Один із засновників банку Аваль Федір Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп.

Бізнесмен їхав на Mercedes Benz і, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет і перекинувся.

ДТП сталася 31 березня в Житомирській області на 215 км автодороги Київ-Чоп.

ЧитайтеВідкинуло під фуру: в Харкові працівник обласного ДСНС збив пішохода

Обставини та причини аварії встановлює поліція.

Нагадаємо, Федір Шпиг – український бізнесмен, який в 1992 році разом з партнерами заснував банк Аваль.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка