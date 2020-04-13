Радіаційний фон на Чорнобильській АЕС, у зоні відчуження і за її межами у зв’язку з лісовими пожежами не змінився, написав в соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він також розмістив фото сховища ядерного палива, щоб “стало менше паніки, істерії та фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні”.
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– Рятувальники працюють у дуже складних умовах. Гасіння лісових і болотних пожеж – одне з найскладніших завдань, особливо після сухої, безсніжноъ зими і цілого місяця без опадів, – зазначив Геращенко.
За його словами, їхнє завдання – перешкодити поширенню пожежі на об’єкти критичної інфраструктури.
– І вони впораються з цим завданням! Будь ласка, не заважайте їм працювати, – додав він.
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Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.
За фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.
Фото: Антон ГеращенкоPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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