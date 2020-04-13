Радіаційний фон на Чорнобильській АЕС, у зоні відчуження і за її межами у зв’язку з лісовими пожежами не змінився, написав в соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також розмістив фото сховища ядерного палива, щоб “стало менше паніки, істерії та фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні”.

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– Рятувальники працюють у дуже складних умовах. Гасіння лісових і болотних пожеж – одне з найскладніших завдань, особливо після сухої, безсніжноъ зими і цілого місяця без опадів, – зазначив Геращенко.

За його словами, їхнє завдання – перешкодити поширенню пожежі на об’єкти критичної інфраструктури.

– І вони впораються з цим завданням! Будь ласка, не заважайте їм працювати, – додав він.