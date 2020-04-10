Через пожежу в Чорнобильському лісі підвищать штрафи за підпал сухостою

Кабінет Міністрів контролює ситуацію із пожежами в зоні відчуження та в регіонах України.

До гасіння пожеж залучено 380 осіб та 100 одиниць техніки, серед яких 3 літаки та 2 вертольоти.

Ще на початку квітня уряд доручив залучити необхідні ресурси для ліквідації пожеж та зменшення їх кількості в майбутньому.

У зоні відчуження, на місці проведення робіт з пожежогасіння, запроваджений посилений дозиметричний контроль. Радіаційний фон перебуває в межах норми.

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– Міністерство юстиції за моїм дорученням уже розробило законопроєкт, який суттєво збільшує штрафи за випалювання сухостою. Уряд його підтримав і незабаром передасть на розгляд до Верховної Ради, – повідомив прем’єр-міністр.

ДСНС та органи місцевої влади мають встановити цілодобовий моніторинг у природних екосистемах, щоб не допустити поширення пожеж.

ОДА та КМДА повинні заборонити розведення багать у лісових масивах та випалювання сухої рослинності й сміття

Нагадаємо, лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня.