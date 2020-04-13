Радиационный фон на Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения и за ее пределами в связи с лесными пожарами не изменился, написал в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он также разместил фото хранилища ядерного топлива, чтобы “стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне”.
– Спасатели работают в очень сложных условиях. Тушение лесных и болотных пожаров – одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков, – отметил Геращенко.
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По его словам, их задача – препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры.
– И они справятся с этой задачей! Пожалуйста, не мешайте им работать, – добавил он.
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Пожары в Чернобыле: в МВД отрицают изменения радиационного фона / 3 фотографии
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.
По факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.
Фото: Антон ГеращенкоPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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