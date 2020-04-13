Радиационный фон на Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения и за ее пределами в связи с лесными пожарами не изменился, написал в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также разместил фото хранилища ядерного топлива, чтобы “стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне”.

– Спасатели работают в очень сложных условиях. Тушение лесных и болотных пожаров – одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков, – отметил Геращенко.

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По его словам, их задача – препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры.

– И они справятся с этой задачей! Пожалуйста, не мешайте им работать, – добавил он.