Правоохоронці викрили організовану групу, до складу якої входили п’ять осіб, у тому числі мер Покрова Олександр Шаповал.

– Голова міської ради спільно з начальником управління, головним спеціалістом міської ради та ще двома співучасниками, вступивши у попередню змову, вчинили привласнення бюджетних коштів, – повідомили у прокуратурі.

Гроші були виділені на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків та закладів освіти.

Учасники групи складали акти виконаних робіт, в які вносили неправдиві відомості про фактичний обсяг і вартість робіт.

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Попередня сума збитку становить понад 1,3 млн грн, виділених на ремонт чотирьох об’єктів.

Поліція перевіряє факти розкрадання державних коштів ще з 10 об’єктів.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях міської ради, місцях роботи та проживання фігурантів.

Всім учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.











Мер Покрова Шаповалов затриманий за підозрою в розкраданні 1,3 млн грн / 3 фотографии

До слова, про те, що саме Шаповал є тим самим посадовою особою міськради стало відомо, після публікації в Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

Нагадаємо, співробітники СБУ підозрюють керівника Державного підприємства Волинський військовий лісгосп у привласненні коштів в особливо великих розмірах на угодах з лісом. За версією слідства, чиновник організував нелегальний бізнес спільно з підлеглими і приватними підприємцями, які співпрацювали з лісгоспом.

Джерело: Прокуратура

Фото: Вісти Придніпров’я