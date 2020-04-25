Правоохранители разоблачили организованную группу, в состав которой входили пять человек, в том числе мэр Покрова Александр Шаповал.

— Председатель городского совета совместно с начальником управления, главным специалистом городского совета и еще двумя соучастниками, вступив в предварительный сговор, совершили присвоение бюджетных средств, — сообщили в прокуратуре.

Деньги были выделены на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.

Участники группы составляли акты выполненных работ, в которые вносили ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.

Читайте: ГРБ разоблачило хищение 6,2 млн грн при строительстве казарм ВСУ

Предварительная сумма ущерба составляет более 1,3 млн грн, выделенных на ремонт четырех объектов.

Полиция проверяет факты хищения государственных средств еще с 10 объектов.

Правоохранители провели более 20 обысков в служебных помещениях городского совета, местах работы и жительства фигурантов.

Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.











Мэр Покрова Шаповалов задержан по подозрению в хищении 1,3 млн грн / 3 фотографии

К слову, о том, что именно Шаповал является тем самым должностным лицом горсовета стало известно, после публикации в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

Напомним, сотрудники СБУ подозревают руководителя государственного предприятия Волынский военный лесхоз в присвоении средств в особо крупных размерах на сделках с лесом. По версии следствия, чиновник организовал нелегальный бизнес совместно с подчиненными и частными предпринимателями, которые сотрудничали с лесхозом.

Источник: Прокуратура

Фото: Вісти Придніпров’я