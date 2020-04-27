PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині чоловік погрожував заразити суддю коронавірусом

Під час засідання Арбузинського районного суду Миколаївської області підозрюваний погрожував заразити суддю коронавірусом та гепатитом.

Під час обрання запобіжного заходу, чоловік почав вимагати у суддів посвідчення, оскільки, за його інформацією, вказаний суд є ліквідованим.

– Через отвір скляної решітки, де він перебував, обвинувачений двічі плюнув на мене. Обвинувачений повідомив, що має ряд хронічних захворювань, про які не бажає говорити, в тому числі хворіє на гепатит та хворів на коронавірус у кінці березня, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Злочинці зв’язали продавця і пограбували магазин ритуальних послуг на Миколаївщині

При цьому обвинувачений заявив, що розуміє наслідки можливого зараження судді наявними у нього хворобами.

Як писали Факти ICTV, в Україні розроблено законопроект про амністію близько 900 засуджених у зв’язку з епідемією Covid-19.

Джерело: Судова влада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка