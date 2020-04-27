На Миколаївщині чоловік погрожував заразити суддю коронавірусом

Під час засідання Арбузинського районного суду Миколаївської області підозрюваний погрожував заразити суддю коронавірусом та гепатитом.

Під час обрання запобіжного заходу, чоловік почав вимагати у суддів посвідчення, оскільки, за його інформацією, вказаний суд є ліквідованим.

– Через отвір скляної решітки, де він перебував, обвинувачений двічі плюнув на мене. Обвинувачений повідомив, що має ряд хронічних захворювань, про які не бажає говорити, в тому числі хворіє на гепатит та хворів на коронавірус у кінці березня, – йдеться у повідомленні.

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При цьому обвинувачений заявив, що розуміє наслідки можливого зараження судді наявними у нього хворобами.

Як писали Факти ICTV, в Україні розроблено законопроект про амністію близько 900 засуджених у зв’язку з епідемією Covid-19.

Джерело: Судова влада