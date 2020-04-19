Злочинці зв’язали продавця і пограбували магазин ритуальних послуг на Миколаївщині

У Миколаївській області пограбували магазин ритуальних послуг. Подія трапилася в смт Казанка.

– За словами заявника, в приміщення увірвалися двоє невідомих чоловіків у медичних масках, прив’язали продавця магазину до стільця і, заволодівши грошима з каси в сумі 120 тис. грн, та зникли, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Миколаївській області.

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Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України. Винним загрожує від 7 до 12 років в’язниці.

Зараз правоохоронці розшукують нападників.

Раніше факти ICTV писали, що у Кіровоградській області невідомий зі зброєю зайшов до храму однієї з релігійних громад та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб.