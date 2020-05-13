У РФ педагог притулку знущалася над дітьми на камеру і викладала в Instagram

В Уфі (Росія) працівниця соціального притулку знущалася над дітьми і знімала на камеру. Відео вона викладала в Instagram.

Поліція встановила особу автора відеоролика і спільно з підрозділом у справах неповнолітніх управління МВС в Уфі проводить перевірку.

У Міністерстві сім’ї, праці та соцзахисту Башкирії повідомили, що дівчину відсторонили від роботи.

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– Перевіркою встановлено, що даний працівник працює з січня 2020 року фахівцем із соціальної роботи (займається формуванням особових справ вихованців). Вона не педагог, – повідомив представник відомства.

На одному з відео, співробітниця провокує конфлікт між чотирирічним хлопчиком і п’ятирічною дівчинкою, які не поділили іграшку.

– Це моє, – каже хлопчик. – Тут нічого твого немає. Яна, вдар його, – каже співробітниця.

Після цього дівчинка вдарила хлопчика по обличчю.

Також на кадрах є 10-річна дівчинка, яка ховається під парту. Співробітниця ображає її, в тому числі і нецензурними словами.

– Зараз я тебе знімаю, а в майбутньому тебе будуть знімати, – каже вона дитині.

Ролики при цьому супроводжуються написами: Трохи про “прекрасну роботу” І я з тих училок, які знають, що школярка виросте повією.

За інформацією ЗМІ, дівчина додатково підробляє стриптизеркою.

Нагадаємо, батьки вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів Первомайська поскаржилися на те, що 30-річна вихователька дитячого садка знущається над їхніми дітьми. За словами дітей, вона заклеює їм роти скотчем, якщо вважає, що вони погано поводяться.