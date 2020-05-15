У Харкові ректор і проректор вишу попалися на хабарі 300 тис. грн

У Харкові ректор та проректор одного із університетів вимагали від бізнесмена хабар у розмірі 300 тис. грн за дозвіл на оренду приміщень вищого навчально закладу.

Керівники вишу примушували перевести гроші на рахунок благодійного фонду, який вони контролювали.

– Квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

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Правоохоронці провели обшуки у вищому навчальному закладі. Ректора та проректора затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Керівникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, в Одеській області прокурор вимагав від місцевого жителя $4 тис. за закриття кримінального провадження за фактом викрадення людини.