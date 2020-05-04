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Факти / Україна / Суспільство

В Одеській області прокурор продавав закриття справи за $4 тис.

В Одеській області прокурор вимагав від місцевого жителя хабар у розмірі $4 тис. США.

За ці кошти він пропонував закрити кримінальне провадження та звільнити чоловіка від притягнення до відповідальності за фактом викрадення людини.

– Слідчі затримали прокурора під час одержання неправомірної вигоди, – йдеться у повідомлення прес-служби державного бюро розслідувань.

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Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення прокурору про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.  Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чиновника Рівненської міськради затримали на хабарі.

Джерело: ДБР

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