В Одеській області прокурор продавав закриття справи за $4 тис.

В Одеській області прокурор вимагав від місцевого жителя хабар у розмірі $4 тис. США.

За ці кошти він пропонував закрити кримінальне провадження та звільнити чоловіка від притягнення до відповідальності за фактом викрадення людини.

– Слідчі затримали прокурора під час одержання неправомірної вигоди, – йдеться у повідомлення прес-служби державного бюро розслідувань.

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Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення прокурору про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чиновника Рівненської міськради затримали на хабарі.