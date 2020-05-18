Труп знайшли в ямі: на Миколаївщині вбили та закопали чоловіка

На Миколаївщині в селищі Мішково-Погорілове сталося надзвичайно жорстоке й загадкове вбивство, яке приголомшило мешканців.

Там зарубали й закопали на його ж подвір’ї 61-річного чоловіка. Однак свідків такої кривавої розправи не знайшлося.

Чоловік не виходив на зв’язок із родичами вже тиждень. Сестра, яка мешкає на Житомирщині, кілька днів не могла додзвонитися до брата, відчула неладне і викликала поліцію. Найгірші побоювання жінки підтвердилися.

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Тіло вбитого чоловіка знайшли в ямі. Труп із проламаним черепом на швидкоруч загорнули у ковдру і прикопали біля паркану на його ж власному подвір’ї.

Нещасному душогуб розрубав голову. Слідчі припускають, що сокирою. Втім саме знаряддя вбивства не знайшли. Побоїв або слідів катувань на тілі експерти не виявили.

Серед ймовірних версій вбивства – спроба пограбування. І дійсно, дім, який будував Євген виглядає, наче палац на фоні звичайних сільських хатинок.

Можливо, хтось накинув оком на гарненький будинок, вирішив, що всередині – просто неземні багатства. Але не очікував, що господар буде вдома.

До речі, у селі Романівка на Житомирщині знайшли вбитим 50-річного мешканця.