У Запоріжжі відвідувач галереї зірвав відому картину у стилі ню

В одній з галерей Запоріжжя перехожий не оцінив мистецтва і зірвав картину, бо вона, за його словами, аж занадто відверта для дітей, які проходять повз галереї.

Там у вітрині виставили репродукцію відомого італійського художника Амедео Модільяні Оголена, що лежить.

– Забіг якийсь неадекватний товариш, почав грубіянити та хапати картину. Вважаю, що за це повинна бути кримінальна відповідальність. Це коштує грошей, – розповідає очевидець.

Оригінал зірваної картини посідає друге місце у переліку найдорожчих у світі витворів мистецтва.

В 2015-му на аукціоні Крістіз полотно купив китайський мільярдер – за $170 млн. На світових виставках ця робота виставляється дуже часто і з eспіхом. Тож у запорізькій галереї вирішили зробити фотокопію і показати містянам.

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Сто років тому італійський художник написав цілу серію з 22 портретів оголених жінок. Прибирати з вітрини свою копію в Запорізькій галереї не будуть. А поліція вже розшукує чоловіка, що влаштував картинний дебош.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рівень злочинності в Україні за час карантину знизився на 30%, проте активізувалися шахраї.