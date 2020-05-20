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Факти / Надзвичайні події

16-річний підліток загинув від травм під час підстригання газону

У США 16-літній підліток загинув від травм, отриманих під час скошування газону.

У понеділок хлопець експлуатував газонокосарку та потрапив у пастку між нею та припаркованим катером, повідомила поліція.

Рятувальники відреагували на повідомлення про поранення особи та прибули на місце події, де виявили підлітка, який отримав серйозні травми.

Хоча медики змогли якнайшвидше на вертольоті дістатися до постраждалого, врятувати його не змогли.

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Поліція Портленда передала свої співчуття родині підлітка.

Нагадаємо, в Києві 23-річний хлопець випав з вікна торгового центру Дарниця.

Джерело: Washington Times

Фото: Dreamstime

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