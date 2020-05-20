На Полтавщині чоловік зарізав брата, який вимагав у матері гроші

У Полтавській області чоловік зарізав молодшого брата у дворі батьківського будинку.

Незважаючи на жорстоке вбивство, сусіди стали на бік старшого брата Юрія, а жертву описують, як людину-терориста.

– У мене особисто гроші клянчив. Позич. Так хто б там не позичав, ніколи не віддавав. Під магазином сидить завжди з пивом. Колись був такий інцидент, що вони побили битами продавця магазину. Він вже, мабуть, і на обліку у поліції був, – розповіла сусідка.

Чоловік розповів, що 33-річний Артур постійно тероризував матір і вимагав у неї гроші. Він ніде не працював і часто вживав алкогольні напої. Раніше був на утриманні своєї дружини.

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Юрій повернувся в батьківський дім через невдачу в особистому житті і став свідком знущань брата над матір’ю, яка є пенсіонеркою і має інвалідність.

За його словами, у нього урвався терпець і він наніс Артуру п’ять ножових поранень.

Тепер чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні у селі Соколівка в Черкаській області між двома братами сталася сварка, яка призвела до розправи старшого чоловіка над молодшим. Родичі викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.