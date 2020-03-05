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Факти / Надзвичайні події

Звіряча розправа: на Черкащині чоловік зарізав брата

У селі Соколівка в Черкаській області між двома братами сталася сварка, яка призвела до звірячої розправи старшого чоловіка над молодшим.

Двоє братів, які мешкали в одному будинку, часто билися і сварилися через любов 30-річного Ярослава до алкоголю.

Після сварки старший брат Олексій не витримав, схопив ніж і кілька разів вдарив ним Ярослава. Коли ж він зрозумів, що накоїв, то одразу подзвонив рідним і все розповів.

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Родичі викликали швидку, але медики не змогли врятувати життя молодшому брату.

– Він мені подзвонив о дев’ятій годині вечора. Я Ярослава вбив, зарізав, я не знаю. Я почала кричати… Олексій в крові був, побитий. То він його просив: Ярослав не зачіпай мене, бо я тебе заріжу, я тебе заріжу, – розповіла бабуся Лідія.

Старший брат сварив молодшого не тільки за те, що той часто пив, але і через його ледачість.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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