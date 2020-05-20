Трупи посеред подвір’я. У Києві ритуальне бюро володіє власним моргом

У Києві викрили ритуальне бюро, власник якого організував роботу приватного моргу.

Установа цілодобово приймає померлих в одній із комунальних лікарень міста.

У міністерстві розвитку громад та територій заявили, що така діяльність є незаконною.

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– Наразі такі дії є поза законом, тому що ніякі приватні морги нашим чинним законодавством не передбачені. І я вважаю, що це правильно, тому що все, що пов’язано зі зберіганням тіла покійного, з його розкриттям і ось такі ось медичні процедури повинні проводитися виключно медичними установами, – розповіла керівник одного із відділів міністерства Ольга Божко.

За словами сусідів, власник бюро зберігав холодильники із трупами на подвір’ї свого приватного будинку.

– У нього на подвір’ї були трупи! І це при тому, що у нас немає зливної каналізації у нас. Це все виливається в яму: все ганчірки, все ось це. Ми неодноразово писали в прокуратуру, збирали підписи, все підписували і відправляли. Але ці всі справи чомусь прикриваються, – поділився один із сусідів власника бюро.

Зазначається, що зараз похоронне бюро Пам’ять звернулося до столичної влади, аби їхні послуги офіційно пропонували киянам. У зверненні до Віталія Кличка ритуальники пропонують і свій приватний морг, хоча у Києві діє понад 30 державних.

Власник бюро стверджує, що нібито має усі документи для продовження своєї діяльності. Однак у міністерстві розвитку громад та територій нагадали про відповідальність за порушення закону.

– 297 ст. КК говорить про те, що будь-які незаконні дії з тілами померлих тягнуть за собою відповідальність, в залежності від їх тягаря, або штраф до 3 200 гривень, це 200 неоподатковуваних мінімумів, або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років, – підкреслила Олена Божко.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як в Запорізькій області з моргу зникло тіло мертвонародженої дівчинки. Тоді під час пологів померла дитина, а пізніше від ускладнень і мати.