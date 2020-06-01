Трагедія у Харкові: жінка з немовлям випали з 19-го поверху

З багатоповерхівки на вулиці Культури у Харкові 1 червня о 6.15 випала мати з немовлям.

Поліцейські, які прибули на місце трагедії, з’ясували, що 42-річна жінка, її шестимісячний син та 53-річний чоловік мешкали в будинку на 19-му поверсі.

Де був батько дитини у момент трагедії, наразі невідомо.

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Порушено справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, а також за фактом смерті жінки – за ч.1 ст.115 з позначкою самогубство.

Складно навіть уявити, що могло підштовхнути жінку вбити себе і дитину в таке свято, як День захисту дітей.

Встановлюються всі обставини загибелі матері з дитиною.

У Хмельницькій області сварка з мамою підштовхнула 13-річну дівчинку до самогубста. Жінка втратила роботу через карантин, а дитина хотіла їй допомогти, але потрапила в пастку шахраїв, які забрали останні гроші. Вона звела рахунки з життям, кинувшись зі схилу у глибоку річку.