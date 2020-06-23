Обшуки в Одеській міськраді - ДБР розслідує розтрату бюджетних коштів

Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Одеської міської ради, бо тамтешні посадовці на 13 млн грн закупили безкоштовні онлайн-підручники, які і без того були у вільному доступі.

18 червня 2018 року посадовці департаменту економічного розвитку Одеської міськради на підставі неправдивих даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників.

У результаті тендеру міскрада уклала договір та оплатила 13,9 млн грн за онлайн-підручники.

– Приватним підприємством, яке було визнано переможцем тендеру, був наданий доступ до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України, — йдеться у повідомленні.

Уже через рік чиновники внесли неправдиві відомості про ефективність реалізації цієї програми та постановили виділяти кошти на цю програму до 2021 року.

Діяли за звичною схемою: залучали до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг.

Потім бюджетні кошти перераховувались компанії-переможцю, а далі розподілялись між усіма учасниками схеми.

Читайте: Обшуки в Миколаївській ОДА провели у справі про присвоєння 157 га лиману

Зараз слідчі проводять 16 санкціонованих судом обшуків за місцем роботи й мешкання тих, хто може бути причетним до закупівлі підручників.

Із сайту ДБР та соцмереж новина зникла, але у розпорядженні Фактів ICTV є скріншоти допису у Facebook.







Витратили 13 млн грн на безкоштовні підручники: ДБР обшукує міськраду в Одесі / 2 фотографии

А також скріншот із головної сторінки сайту ДБР.

Обшуки у Харківській міськраді

8 травня представники правоохоронних органів прийшли з обшуками в департаменти Харківської міської ради, а також за місцем проживання їхніх керівників.

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з освітлення у Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.