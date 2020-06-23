Обыски в Одесском горсовете - ГБР расследует растрату бюджетных средств

Следователи ГБР пришли с обысками в Одесский городской совет, потому что местные чиновники на 13 млн грн закупили бесплатные онлайн-учебники, которые и без того были в свободном доступе.

18 июня 2018 года должностные лица департамента экономического развития Одесского горсовета на основании ложных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников.

В результате тендера горсовет заключил договор и оплатил 13,9 млн грн за онлайн-учебники.

— Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины, — говорится в сообщении.

Уже через год чиновники внесли ложные сведения об эффективности реализации этой программы и решили выделять средства на нее до 2021 года.

Действовали по привычной схеме: привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышенную стоимости услуг.

Затем бюджетные средства перечислялись компании-победителю, а дальше распределялись между всеми участниками схемы.

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Сейчас следователи проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания тех, кто может быть причастен к закупке учебников.

С сайта ГБР и соцсетей новость исчезла, но в распоряжении Фактов ICTV есть скриншоты поста в Facebook.







Потратили 13 млн грн на бесплатные учебники: ГБР обыскивает горсовет в Одессе / 2 фотографии

А также скриншот с главной страницы сайта ГБР.

Обыски в Харьковском горсовете

8 мая представители правоохранительных органов пришли с обысками в департаменты Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей.

Следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.