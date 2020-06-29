У полі неподалік села Озадівка Бердичівського району Житомирської області близько 3.00 виявили 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови.

Про це в поліцію повідомили медики Бердичівської міської лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що вночі після сварки зі своєю дівчиною він взяв гладкоствольну мисливську рушницю свого діда і пішов у поле.

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Там хлопець вистрілив собі в обличчя. Наразі він перебуває у реанімації.

Поліцейські вилучили зброю та інші речові докази. З’ясування причин та обставин події триває.

Самогубство дружини депутата облради у Миколаєві

У Миколаєві вранці 29 червня вчинила самогубство 33-річна дружина депутата облради. Жінка вистрілила собі в голову з травматичного зброї.

Від отриманого поранення вона померла на місці.

У момент трагедії її чоловік був у приміщенні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла Христина Івануна – це дружина 34-річного депутата Батьківщини Ігоря Івануни.