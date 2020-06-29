PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Бердичеві хлопець прострелив собі голову через сварку з дівчиною

У полі неподалік села Озадівка Бердичівського району Житомирської області близько 3.00 виявили 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови.

Про це в поліцію повідомили медики Бердичівської міської лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що вночі після сварки зі своєю дівчиною він взяв гладкоствольну мисливську рушницю свого діда і пішов у поле.

Читайте: Через втрату урожаю: на Одещині фермер вчинив самогубство

Там хлопець вистрілив собі в обличчя. Наразі він перебуває у реанімації.

Поліцейські вилучили зброю та інші речові докази. З’ясування причин та обставин події триває.

Самогубство дружини депутата облради у Миколаєві

У Миколаєві вранці 29 червня вчинила самогубство 33-річна дружина депутата облради. Жінка  вистрілила собі в голову з травматичного зброї.

Від отриманого поранення вона померла на місці.

У момент трагедії її чоловік був у приміщенні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла Христина Івануна – це дружина 34-річного депутата Батьківщини Ігоря Івануни.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка