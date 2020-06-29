У полі неподалік села Озадівка Бердичівського району Житомирської області близько 3.00 виявили 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови.
Про це в поліцію повідомили медики Бердичівської міської лікарні.
Правоохоронці з’ясували, що вночі після сварки зі своєю дівчиною він взяв гладкоствольну мисливську рушницю свого діда і пішов у поле.
Читайте: Через втрату урожаю: на Одещині фермер вчинив самогубство
Там хлопець вистрілив собі в обличчя. Наразі він перебуває у реанімації.
Поліцейські вилучили зброю та інші речові докази. З’ясування причин та обставин події триває.
Самогубство дружини депутата облради у Миколаєві
У Миколаєві вранці 29 червня вчинила самогубство 33-річна дружина депутата облради. Жінка вистрілила собі в голову з травматичного зброї.
Від отриманого поранення вона померла на місці.
У момент трагедії її чоловік був у приміщенні.
Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла Христина Івануна – це дружина 34-річного депутата Батьківщини Ігоря Івануни.