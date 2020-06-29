Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула вранці 29 червня, вистріливши собі в голову з травматичного зброї.
Про загибель 33-річної жінки поліцію повідомив її чоловік, який у момент пострілу перебував у приміщенні.
Постраждала померла на місці події від отриманих травм.
Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
ЗМІ пишуть, що загибла Христина Івануна – дружина 34-річного депутата Батьківщини Ігоря Івануни.
Читайте: Попереджав колег: відомий педагог застрелився на Полтавщині
У травні застрелився депутат Давиденко
23 травня 2020 року мертвим у своєму офісі виявили депутата Верховної Ради Валерія Давиденка.
Його тіло знайшли з кульовим пораненням у скроню в туалеті офісу.
Колеги Давиденка стверджують, що причин накласти на себе руки у загиблого не було, але камери показали, що в приміщенні крім нього нікого не було.
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею умисне вбивство, але схиляються до версії самогубства.