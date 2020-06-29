Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула вранці 29 червня, вистріливши собі в голову з травматичного зброї.

Про загибель 33-річної жінки поліцію повідомив її чоловік, який у момент пострілу перебував у приміщенні.

Постраждала померла на місці події від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

ЗМІ пишуть, що загибла Христина Івануна – дружина 34-річного депутата Батьківщини Ігоря Івануни.

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У травні застрелився депутат Давиденко

23 травня 2020 року мертвим у своєму офісі виявили депутата Верховної Ради Валерія Давиденка.

Його тіло знайшли з кульовим пораненням у скроню в туалеті офісу.

Колеги Давиденка стверджують, що причин накласти на себе руки у загиблого не було, але камери показали, що в приміщенні крім нього нікого не було.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею умисне вбивство, але схиляються до версії самогубства.