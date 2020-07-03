Не віддавала голову свині: на Київщині чоловік зарубав невістку

У Київській області свекор зарубав невістку, бо хотів виміняти голову свині на алкоголь, а жінка не віддавала йому її.

Мати жертви розповіла, що відколи донька пішла жити до чоловіка, то постійно ходила побита. Навіть, коли батьки забирали її до себе, то вона все одно тікала до родини чоловіка.

Вбита проживала в одному будинку з чоловіком, його братом та свекром. Всі чоловіки зловживали оковитою, а в селі про них говорять, як про проблемну родину.

У день вбивства чоловік з братом відпочивали на ставку.

Жінці дали голову свині, аби та могла щось приготувати з неї. Коли свекор повернувся додому, то захотів забрати її, аби виміняти на алкоголь. Проте невістка не віддавала її.

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Жінка закрилася у будинку, проте розлючений чоловік розбив вікно заліз до хати.

Сокиру він просив у сусіда, який відмовив йому. Проте чоловіку це не завадило викрасти її.

Свекор вдарив сокирою в лоб жінці, а потім поранив шию.

Йому загрожує покарання за статтею Умисне вбивство КК України, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.

Вбивство у Києві

1 липня в квартирі новобудови по вулиці Глибочицькій у Києві син зарізав матір.

30-річний чоловік побив батька, а після кухонним ножем вдарив матір в груди і в бік. Жінка померла на місці. Батькові вдалося втекти з квартири і викликати поліцію. Зловмисника затримали.