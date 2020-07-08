В Закарпатской области были разоблачены должностные лица, которые разрешили вырубку леса в Ясинянском и Мокрянском лесничествах.

Чиновники заявили, что “не замечали” незаконную вырубку леса, которые они должны были охранять согласно своим должностным обязанностям.

Действия чиновников нанесли ущерб природоохранному фонду Украины на сумму приблизительно в 10 млн грн.

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Правоохранители продолжают следственные действия.











Ущерб 10 млн грн: на Закарпатье чиновники “не замечали” незаконную вырубку леса / 3 фотографии

Вырубка леса в Украине

Вопрос вырубки леса стоит в Украине очень остро, поскольку, по мнению экологов, именно это является одной из главных причин наводнений в западных регионах страны.

1 июля до суда дошло дело двух экс-чиновников одного из государственных лесхозов Закарпатской области, из-за которых в регионе незаконно вырубили более 400 деревьев породы бук.

Убытки государству оценили в более чем 3 млн грн.