26-річна стрімер з Канади Ленні Ohlana наклала на себе руки.

На її twitch-каналі (платформа для трансляції ігор онлайн. – Ред.) Ohlana налічувалося понад 100 тис. передплатників.

Дівчина останні кілька місяців часто писала на своїй сторінці у Twitter про депресію та самогубство.

Незадовго до трагедії Ленні написала, що люди, які страждають від депресії, не можуть звернутися за допомогою.

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– В цьому немає чиєїсь провини, – написала Ohlana перед тим, як вкоротити собі віку.

it’s not anybody’s fault — ohlana (@_ohlana) July 6, 2020

Смерть Ольги Фролової у Таїланді

Українська журналістка Ольга Фролова вчинила самогубство у Таїланді, вважає місцева поліція.

Жінка мала депресію, кажуть поліцейські. Про це її хлопець і колишній чоловік говорили на допитах. Тому в поліції вважають найбільш вірогідною версію – самогубство.

Її чоловік Дмитро Фролов розповів, що зміг пізнати дружину лише за особистими речами.

Джерело: shacknews