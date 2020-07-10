Побили та перерізали горло: на столичному вокзалі жорстоко вбили чоловіка

У Києві на території Центрального залізничного вокзалу двоє чоловіків жорстоко убили свою жертву та намагалися видати цю смерть за нещасний випадок.

Місцеві впізнали тіло убитого, це їхній сусід, 38-річний Євген. Двоє чоловіків били чоловіка руками та ногами, тому за кілька хвилин Євген знепритомнів, а потім його тіло перетягли на інший бік вулиці, щоб скинути його в урвище.

Читайте: Ноги смажив та їв: у Кривому Розі канібал вбив та розчленував свою коханку

Нападників затримали, ними виявилися 29-річний житель Херсонської області та 18-річний мешканець міста Одеси. За жорстоке і цинічне убивство обоє затриманих можуть довіку лишитися за гратами.

Надзвичайні події Київської області

У Київській області свекор зарубав невістку, бо хотів виміняти голову свині на алкоголь, а жінка не віддавала йому її.

Вбита проживала в одному будинку з чоловіком, його братом та свекром. Всі чоловіки зловживали оковитою, а в селі про них говорять, як про проблемну родину. У день вбивства чоловік з братом відпочивали на ставку.

Свекор вдарив сокирою жінку у лоб, а потім поранив у шию. Йому загрожує покарання за статтею Умисне вбивство КК України, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.