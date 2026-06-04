Знаменита бірманська кішка Шупетт, яка належала легендарному німецькому модельєру Карлу Лагерфельду, досі не отримала жодної частини від його багатомільйонного статку.

Попри поширені чутки про величезний спадок, що нібито перейшов тварині після смерті кутюрʼє у 2019 році, її офіційна опікунка та колишня економка дизайнера Франсуаза Касот заявила, що вони не отримали абсолютно нічого.

Про це стало відомо з письмових коментарів Франсуази Касот та агента кішки Люка Берюльє для американського видання The Atlantic. Як виявилося, реальна ситуація навколо знаменитої кішки суттєво відрізняється від того, що роками обговорювали в пресі.

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Чому Шупетт залишилася без грошей

Після смерті Карла Лагерфельда у 2019 році світові медіа активно писали про те, що Шупетт може стати спадкоємицею значної частини його статків.

За життя сам модельєр неодноразово натякав на це в інтерв’ю. Зокрема, CBS News наводив його слова про те, що у кішки є “власний невеликий статок” і вона є спадкоємицею, тому людина, яка доглядатиме за нею після його смерті, не залишиться без засобів до існування.

Проте реалізувати це виявилося непросто. Головною перешкодою стало французьке законодавство, яке не дозволяє тваринам безпосередньо успадковувати майно чи кошти.

— Закон є закон. Кішка не може мати банківський рахунок, — пояснив агент Шупетт Люк Берюльє.

Водночас він зазначив, що ще за життя Лагерфельд подарував Франсуазі Касот квартиру, в якій вона нині живе разом із кішкою.

Спроба домогтися виконання волі Лагерфельда

За словами Франсуази Касот, після смерті модельєра ані вона, ані Шупетт не отримали жодних коштів.

— Я хочу бути абсолютно прозорою: на сьогодні ми не отримали взагалі нічого. Зважаючи на складність ситуації, мені довелося найняти дорогих адвокатів, щоб вимагати спадок від свого імені та переконатися, що бажання Карла будуть належним чином виконані, — розповіла вона.

Поки питання спадщини залишається неврегульованим, жінка самостійно забезпечує догляд за твариною. Касот зізналася, що працює на пів ставки та намагається зробити все, щоб Шупетт ні в чому не мала потреби.

За її словами, найважливіше зараз — забезпечити кішці турботу, любов і комфорт, яких для неї хотів Лагерфельд. При цьому опікунка наголошує, що сподівається на мирне врегулювання ситуації.

Як зараз живе зіркова кішка

Попри невизначеність зі спадщиною, Шупетт продовжує залишатися відомою фігурою у світі моди та попкультури. За словами її агента, кішка бере участь у рекламних кампаніях та інших комерційних проєктах, що приносять дохід.

Водночас Люк Берюльє закликає не перебільшувати фінансовий бік її нинішньої діяльності.

— Для мене це справді важко, бо, з одного боку, хочеться підтримувати цей міф, але з іншого — це не те, чим я хочу цікавити людей. Для мене вона просто найкрасивіша кішка у світі, вона чарівна, вона частина культури, ікони та спадщини. Але не в грошовому еквіваленті, — зазначив агент.

Про характер знаменитої улюблениці у квітні 2025 року розповідала і сама Франсуаза Касот в інтерв’ю журналу Hello!. За її словами, Шупетт чітко дає зрозуміти, хто в домі головний.

— Вона тут бос. Усе відбувається за правилом: коли я хочу, як я хочу. Якщо вона хоче, щоб її причісували — її причешуть. Якщо ні — ніхто цього не робитиме, — з гумором розповідала доглядальниця.

Джерело : People

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