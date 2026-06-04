Україна звернулася до Німеччини з проханням надати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів.

Київ прагне посилити протиповітряну оборону на тлі посилення російських ударів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зараз дивляться

Україна попросила у Німеччини ракети для Patriot

Україна запропонувала угоду, за якою отримає ракети в обмін на передачу Німеччині перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.

Про це повідомили агентству співрозмовники, які побажали залишитися неназваними через приватний характер обговорень.

У квітні Київ забезпечив собі пакет військової допомоги від Берліна на € 4 млрд ($4,6 млрд), який включає фінансування сотень ракет для американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Уряд Німеччини розглядає запит України й поки не ухвалив рішення. Відповідь може бути оголошена незадовго до саміту НАТО в липні або під час нього, повідомило одне з джерел.

Системи Patriot і ракети-перехоплювачі Patriot належать до найбільш затребуваних засобів протиповітряної оборони у світі, оскільки продемонстрували високу ефективність проти ударів балістичними ракетами під час війни Росії проти України.

Попит на них зріс після початку конфлікту на Близькому Сході, де ці перехоплювачі також використовуються.

Це посилило тиск на Україну. Київ терміново потребує більше ракет Patriot для захисту критично важливої енергетичної та військової інфраструктури, яку Росія неодноразово атакувала після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Країна пережила складну зиму, оскільки морози та безперервні російські атаки на енергетичні об’єкти створювали додаткове навантаження на енергосистему й призвели до масштабних перебоїв з електропостачанням, опаленням і водопостачанням.

Київ і надалі покладається переважно на Сполучені Штати в питанні постачання ракет для систем Patriot.

Хоча конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану змістив увагу Вашингтона з війни в Україні, поставки ракет-перехоплювачів Patriot продовжуються відповідно до графіка, повідомила одна з обізнаних осіб.

Попри це Україна перебуває під дедалі більшим тиском, оскільки Росія нарощує виробництво балістичних ракет і продовжує вдосконалювати їхні характеристики, додав співрозмовник.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до союзників із закликом надати більше ракет Patriot, однак скорочення європейських запасів дедалі більше ускладнює отримання додаткових перехоплювачів.

За словами джерела, Німеччина є єдиною країною ЄС, яка наразі здатна зробити вагомий внесок.

– Сьогодні ми не перебуваємо у центрі уваги – питання Ірану є пріоритетом номер один, а вже потім іде Україна. На жаль, ми стоїмо в черзі серед цих воєн, – заявив Зеленський журналістам у Києві під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в середу, 3 червня.

Він розкритикував українських урядовців за надто повільну роботу над забезпеченням додаткових поставок ракет Patriot і пригрозив кадровими змінами, якщо прогресу не буде досягнуто.

Президент також заявив, що Україна має оплатити контракт зі США на постачання систем Patriot та ракет до них, інакше зможе отримати озброєння тільки у 2030 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.