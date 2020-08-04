В результаті вибуху в Бейруті загинули мінімум 10 десять осіб, пише Reuters.

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляють про інші цифри.

За даними Al-Hadath, шестеро людей загинули.

Al-Mayadeen з посиланням на губернатора Бейрута повідомили про вісім загиблих і близько 200 поранених. Багато постраждалих замкнені в своїх будинках.

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Офіційних даних про кількість жертв і постраждалих зараз немає.

В районі порту працюють пожежники і рятувальники. У всьому місті мобілізовані лікарі. До порту стягують армію і сили поліції.

Від вибухової хвилі постраждали цілі райони.

Вибух у порту Бейрута

Увечері 4 серпня прогримів потужний вибух в порту Бейрута (Ліван).

Люди почули сильний хлопок, а після в небо піднявся густий стовп диму.

У навколишніх будинках, а також в будинках в декількох кілометрах від епіцентру вибуховою хвилею вибило скло.

Спочатку була версія, що вибухнув корабель з піротехнікою, але глава служби безпеки Лівану спростував цю інформацію. Вибух стався в місці, куди звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.

Джерело: Reuters, Al-Hadath, Al-Mayadeen