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Факти / Надзвичайні події

Злякався потяга: у Києві на смерть збили лося-зірку соцмереж

У Києві лось, який жив у лісопонасадженнях та часто з’являвся на відео в соціальних мережах, загинув під колесами автомобіля.

Тварина 20 серпня ходила вулицею Грінченка. Кияни викликали правоохоронців, згодом туди приїхали співробітники патрульної поліції, щоб загнати тварину в зелену зону.

– Одразу кілька екіпажів прибули на допомогу і зуміли зігнати тварину на зелену зону й утримувати його там, – зазначили у Патрульній поліції Києва.

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Правоохоронці оповістили відповідні служби та чекали на допомогу. Ситуацію ускладнювало те, що приблизна вага лося становила 500 кг. Ба більше, тварина була дуже полохлива.

– На жаль, трагедія трапилася: поїзд, який їхав повз, несподівано подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo, – додали у поліції.

Внаслідок аварії тварина загинула.

У Києві на смерть збили лося-зірку соцмереж

4 серпня лось забрів у Київ та прогулювався вулицею Саперно-Слобідською між багатоповерхівками.

Тварина ходила по газонах та паслась на схилі. Першими копитного побачили водії – лось бігав між дорогою та житловим мікрорайоном.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Unsplash, Нацполіція

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