У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який повідомив про “замінування” потяга сполученням Миколаїв – Київ.

У вівторок о 22.00 надійшло повідомлення про мінування потяга. Його терміново зупинили, пасажирів евакуювали. Після перевірки виявилося, що предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю і здоров’ю громадян, не виявлено.

Чоловіка знайшли за кілька годин. Ним виявився 36-річний житель Чернігівської області.

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За його словами, він їхав додому з Херсонської області, де перебував на відпочинку. Доїхав до Миколаєва і о 21.20 повинен був сісти на потяг, але запізнився. У такий спосіб він вирішив його зупинити.

Тепер чоловікові загрожує від двох до шести років ув’язнення.

Житель Каховки “замінував” будинок для літніх

У Каховці Херсонської області п’яний чоловік після побутового конфлікту вирішив “замінувати” будинок для літніх людей.

Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку, однак після проведення евакуації та детальних обшуків, нічого знайти не вдалося.