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Факти / Надзвичайні події

Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки “замінував” будинок для літніх

У Каховці Херсонської області п’яний чоловік після побутового конфлікту вирішив “замінувати” будинок для літніх людей.

Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку, однак після проведення евакуації та детальних обшуків, нічого знайти не вдалося.

Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера.

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Свій вчинок 40-річний затриманий пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.

  • У Каховці після сварки з дружиною чоловік замінував будинок престарілих
  • У Каховці після сварки з дружиною чоловік замінував будинок престарілих
  • У Каховці після сварки з дружиною чоловік замінував будинок престарілих
  • У Каховці після сварки з дружиною чоловік замінував будинок престарілих
Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки “замінував” будинок для літніх / 2 фотографии

Горе-мінер був у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції було складено адмінпротокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУ про адміністративні правопорушення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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